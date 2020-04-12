Лидер "Рідної країни" Николай Томенко прокомментировал ситуацию на своей странице в сети Facebook, пишет Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев
Как свидетельствует религиозная карантинная жизнь в Украине, сейчас в период празднования Вербного воскресенья, церкви, большей частью Московского патриархата в Украине, массово проигнорировали карантинные предписания и призывы власти и адекватных церковных иерархов. Так выглядит, что в Украине есть церкви, а есть Московский патриархат; есть священники, а есть попы. Как тут не вспомнить нашего Шевченко:
Молітесь правді на землі,
А більше на землі нікому
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Не поклонітесь. Все брехня –
Попи й царі…»
«Неофиты»,1857 год
Думаю, стоит после карантина вернуться к теме статуса Русской православной церкви в Украине, в частности уплаты ею налогов и тому подобное. А ныне обращаюсь к МВД, которое стоит украинским налогоплательщикам почти 93 миллиарда бюджетных гривен: