Из фонда народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко передали крупную партию медицинской помощи на Закарпатье

Всего было доставлено почти 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты: защитные маски, комбинезоны, бахилы, перчатки, очки и щитки. Всего, а еще дезинфекторы, медсредства, ПЦР-тесты.

При этом отмечается, что все это меценаты приобрели за свои средства.

Подробнее о благотворительной помощи рассказал Иван Чубирко – председатель Закарпатской областной организации политсилы «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«С усилением пандемии и как результат дефицитом необходимого Виктор Медведчук и Оксана Марченко направили в область то, чего больше всего не хватает, для тех, кто на передовой борьбы с опасным коронавирусом. Так, каждый семейный врач области получит:

– комплект медицинской одежды врача-инфекциониста;

– бахилы;

– эпидемический шлем;

– защитный прозрачный экран для лица и специальные защитные очки.

А вот больницы Закарпатской области получат:

– 1000 защитных костюмов-комбинезонов для медработников;

– 500 литров антисептика;

– 12000 пар защитных смотровых перчаток;

– ПЦР-тесты австрийского производства.

А жителям области активистами партии во всех районах будут розданы 150 000 защитных масок», – отметил Иван Иванович.

Таким образом надежными средствами индивидуальной защиты удалось обеспечить и врачей Мукачева. В городе сейчас зарегистрировано больше всего инфицированных COVID-19, а учитывая немалое количество заболевших среди медперсонала в Украине, помощь оказалась очень кстати. Но кроме этого Мукачевская ЦРБ получила еще и 200 ПЦР-тестов.

Также маски, перчатки и спецкостюмы передали и медикам Мукачевского военного госпиталя.

Медики первичного звена Каменской ОТО получили защитные очки, перчатки, маски и дезинфицирующие растворы.

Жизненно необходимую помощь для защиты передали и иршавским врачам, которые первыми контактируют с больными по всему району, также передали. Поскольку именно здесь едва ли не самое большое количество подозрений на заболевание среди медперсонала на Закарпатье. На днях по меньшей мере сотня врачей самоизолировались.

Следующей точкой доставки помощи стал Хуст. Там средства защиты получили медики первичного звена и работники «скорой».

Средства индивидуальной защиты также раздавали на улицах города. Бесплатно получить их мог каждый желающий. Всего в области раздадут 150 тысяч защитных масок.

Маски и перчатки горожанам также раздавали в Тячеве. Местные говорят: такая помощь крайне необходима, в районе зафиксировано уже 3 случая COVID-19. Средства индивидуальной защиты на полках аптек хоть недавно и появились, но они не всем по карману.

Кроме того, в Тячеве, как и в других городах, помощь получили медики «первички». А в ближайшие дни акцию по раздаче защитных масок проведут в окрестных селах.

Не забыли благотворители и об отдаленных районах Закарпатской области.

Ведь, если в больших городах во время пандемии государство усиливает безопасность врачей, то в отдаленных районах о них и не слышали! Контакт с возможно инфицированными «заробитчанами» без элементарных средств защиты и экспресс-тестов – это то, с чем приходилось сталкиваться медикам первичного звена до недавнего времени. Благодаря грузам для борьбы с коронавирусом от Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко врачи Межгорья и Воловетчины получили необходимое.

Также средствами индивидуальной защиты обеспечат местных жителей и работников «скорой». Благотворительную помощь традиционно передал председатель Воловецкого районного отделения партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Игорь Щербей.

Более 4 тысяч защитных масок бесплатно получили и жители Свалявы. Стоит отметить, что закарпатцы одобрительно реагируют на инициативу, ведь индивидуальные средства защиты сегодня не только необходимость, но и обязанность. Врачи первичного звена, на плечи которых сейчас ложится самый больший груз, впервые с начала пандемии получили надежные средства индивидуальной защиты. В частности, грузы поступили в Полянскую и Керецковскую ОТО, а также в свалявский Центр первичной медико-санитарной помощи.

Вторая партия средств защиты была доставлена ​​представителем партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутатом Закарпатского областного совета Виктором Русином.

Председатель Полянской ОТО Иван Дрогобецкий заверил, что такую ​​масштабную поддержку для врачей и жителей Закарпатья до сих пор не предоставляли ни государство, ни одна организация.

Бесплатную раздачу защитных масок организовали и в областном центре – Ужгороде. Одноразовые маски пригодны всего 2 часа, поэтому покупать их постоянно пожилым людям не по карману.

Гуманитарную помощь получили медучреждения Ужгорода, в частности КНП «Ужгородский городской родильный дом». По словам директора медучреждения, роддом работает в обычном режиме, а медперсонал составляет 350 человек, которым крайне нужна защита.

Дезинфицирующие средства, маски, перчатки и костюмы-комбинезоны также доставили в Ужгородский городской центр первичной медико-санитарной помощи.

Партию медицинских средств доставили и тем, кто стоит на страже безопасности граждан, в том числе сотрудникам ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Средства индивидуальной защиты получили также сотрудники Нацполиции в Закарпатской области и сотрудники Службы судебной охраны.

Кроме того, представители партии передали комплекты защитных медицинских средств Ужгородской районной клинической больнице и Центру первичной медико-санитарной помощи.

Защитные костюмы, очки, маски, перчатки и другие средства передали врачам из Перечинской общины. По словам директора райбольницы, в медучреждении созданы мобильные бригады, где защита нужна, в частности, медсестрам и водителям.

И здесь во время предоставления очередной помощи жителям райцентра раздали защитные маски. В частности, тем, кто не может самостоятельно себя ими обеспечить.

Такую же помощь получили врачи Великого Березного. Местная районная больница не имеет инфекционного отделения и достаточного оборудования. Поэтому помощь от меценатов крайне необходима для защиты медперсонала.

Также помощь передали районной поликлинике. Сейчас жалоб от жителей поселка нет, но нужно держать руку на пульсе. Ведь многие односельчане вернулись из-за границы. Заболевание неизвестного происхождения стремительно распространяется на Закарпатье. Врачам приходится ежедневно рисковать собственным здоровьем, а оперативное обеспечение средствами защиты может спасти не одну жизнь.

Очередную партию медицинской помощи от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко получила и Береговская районная больница. Комплекты одежды медицинского врача-инфекциониста и защитные костюмы, по словам начальника Береговской станции экстренной медицинской помощи Анны Басарабы, сейчас крайне необходимы, поэтому она считает, что визит благотворителей более чем своевременен.

Также средствами индивидуальной защиты были обеспечены семейные врачи Береговщины. Помимо прочего, представителями политсилы в центре Берегово и в одном из супермаркетов города было роздано в целом несколько тысяч защитных масок. Горожане говорят: такая инициатива очень своевременна.

В местном супермаркете также восприняли раздачу средств защиты исключительно положительно.

Второй этап благотворительной поддержки медицинскими средствами удалось осуществить и на Виноградовщине. Помогли местной станции экстренной медицинской помощи, районному филиалу областного лабораторного центра и Виноградовскому ЦПМСП. По словам главы Виноградовского районного отделения партии Николая Лемко, в учреждения были переданы средства для дезинфекции и средства индивидуальной защиты, в частности защитные костюмы и комплекты медицинской одежды врача-инфекциониста.

Более 20 тысяч масок должны раздать в Мукачеве и Мукачевском районе представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в рамках второго этапа благотворительной помощи Закарпатской области медицинскими средствами.

Также представители политсилы передали средства индивидуальной защиты в ЦПМСП Мукачевского района.