Українська влада при президенті Зеленському демонструє повну відсутність стратегічного бачення – як на вихід з гуманітарної та економічної кризи, так і на майбутній розвиток держави

Про це в своєму YouTube-каналі розповів лідер Національного Корпусу Андрій Білецький.

В якості аргументу лідер Нацкорпусу наводить розроблені Урядом Зеленського-Шмигаля та прийняті більшістю ЗеКоманди у Верховній Раді поправки до державного бюджету України-2020. За словами Білецького, оновлений держбюджет має три основні негативні риси. По-перше, в ньому немає стратегії виходу з кризи та розвитку, по-друге, це бюджет дефіциту, по-третє – це бюджет «ручного гальма».

«Чи враховують прийняті правки нові хвилі пандемії та їх наслідки на українську та світову економіку? Ні. Чи є там план дій на випадок, якщо українська металургія, що складає 30% нашого експорту, не відновиться після карантину у повному обсязі? Також ні. Чи враховані там мільоні безробітних українців, що до цього часу працювали за кордоном, а тепер замість перерахування обігових грошей в Україну залишаться без роботи та доходу всередині держави? Знову ні», - окреслює Білецький відсутність стратегічного мислення української влади.

Що до бюджету дефіциту та принципу «ручного гальма», то лідер Нацкорпусу розшифровує це так, що життя в борг для української економіки автоматично змушує нас наступні кілька років працювати майже виключно на розрахування по зовнішнім зобов’язанням. Також він згадує наповнення певного «стабілізаційного фонду» на $60 мільярдів, що в Україні завжди означало курс на «дерибан», а не на розвиток.





«Безвідповідальність цієї влади проявляється ще й в тому, що прем’єр Шмигаль публічно анонсує створення 500 тисяч робочих місць, прекрасно розуміючи, що в нього немає на це ресурсу. За красивими обіцянками влада розраховує на «велику приватизацію», що в будь-якій нормальній країні під час кризи означає розпродаж державного майна за безцінь», - говорить Білецький.

Передбачене новими правками до бюджету скорочення соціальних виплат Білецький пов’язує з орієнтуванням влади Зеленського не на вирішення внутрішніх проблем українців, а на заохочення зовнішніх кредиторів. Такі пріоритети свідчать про антидержавницький характер нинішніх очільників України.

«Влада могла б зменшити скорочення соцвиплат за рахунок вирішення питання реструктурізації зовнішніх боргів. Для цього зараз найбільш вдалий момент. Але їм потрібно захистити виплати дивідендів іноземним кредиторам, а не соціальні статті внутрішніх видатків», - сказав він.

За словами політика, в часи глобальної кризи держава має спиратися на свої сильні сторони та переваги, тоді як розрахунок виключно на зовнішню допомогу є інфантильною та деструктивною поведінкою влади.

«Сильною стороною України є її статус потужної агропромислової держави. Попит на сільськогосподарську продукцію в світі нікуди не подінеться навіть після пандемії. Прибутки з цієї сфери при грамотному господарюванні дали б Україні ресурс для наступних кроків. А наступні кроки – це перехід від сировинної до хоча б переробної економіки та новітня індустріалізація. Що означає курс на збільшення внутрішнього попиту нашої власної металургії, якщо світовий попит на неї знижуються з об’єктивних причин», - сказав Білецький.

Лідер Нацкорпусу наголошує на тому, що для проведення такої політики в Україні має бути національна влада, що має бажання та здатна проводити курс економічного націоналізму за прикладом сучасних Сингапуру, Японії, Ізраїлю або США.

«Тоді як всі плани Зеленського сьогодні - це «день простояти та ніч протриматися», а також зберегти позитивний рейтинг на найближчі кілька місяців. Не більше. Вони нічого не планують робити та сподіваються на зовнішні вказівки. Зеленський не здатний вести за собою, тому що воліє плисти за кимось», - сказав Білецький.