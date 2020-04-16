В строительной сфере появятся новые должности: инженер-консультант и инженер-строитель или прораб

Какие функции они будут выполнять, рассказал нардеп из "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Последний раскрыл детали у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"Считаю нужным объяснить, почему и как на строительном рынке появятся две важные фигуры - инженер-консультант и инженер-строитель или прораб Первый - персонально отвечает за всю инженерную подготовку проекта, а второй - за практическую его реализацию, в частности, следит и сам же отвечает за то, чтобы работы велись в соответствии с государственными строительными нормами", - пояснил Клочко.

Нардеп добавил, что так как понятие "лицензия на строительную деятельность" исчезнет, за качество работ отвечают соответствующие сертифицированные ответственные работники.

"Сертификат этих ответственных работников - это гарантия для рынка, что выполняемые ими работы будут качественными. И «ответственный работник» - это не оборот речи. Все сертифицированные работники будут нести персональную административную ответственность... Могу констатировать, что впервые будет на практике реализована концепция сертификация, которая давно заложена в законе, - отметил нардеп, добавив, что главная цель строительной реформы - сертификаты украинских специалистов должны признаваться в мире.

Напомним, ранее Клочко заявлял, что Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов тормозит реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), которую инициировал президент Владимир Зеленский.