Народный депутат Украины Андрей Холодов неоднократно предупреждал о коррупционных схемах на одесской таможне, где махинации – чуть ли не "визитная карточка". Холодов ранее заявлял, что опубликует очередное обращение в правоохранительные органы по поводу коррупции на таможне. Так и произошло.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Андрея Холодова в сети Фейсбук.

"Я на прошлой неделе обещал опубликовать новые данные о схемах пересорта на Одесской таможне. Вот они. ООО "Милагресс" (ОКПО 42851790) через Одесскую таможню завезло в Украину 1970 шт. велосипедов по $30,68 за штуку и $2,7 за кг сопутствующего товара. Вес партии - 22390 кг, таможенный код – 8712007000. Заплачено $19 344 налогов и сборов. Но груз должен был быть оформлен по другому таможенному коду, по стоимости $68,7 за штуку и $6,945 за кг сопутствующего товара. Таможенные платежи должны были составить $43 311. В итоге бюджет недополучил 650 тыс. грн. Фигуранты: сотрудник таможни М. Соляник, замначальника таможенного поста И. Форсюк, ну и конечно начальник таможни Михаил Грибанов и его друг, первый замглавы таможни Денис Шендрик, по которому уже давно плачет тюрьма. Смешно сказать, но даже Киевская таможня, у которой с репутацией не лучше, выше оценивает такой товар! Эти материалы (как и все предыдущие) будут направлены в правоохранительные органы и должны стать основанием для уголовных дел. Вообще, источники на Одесской таможне говорят, что, если сейчас взять выборку за месяц и ткнуть пальцем наугад, - попадешь либо на занижение стоимости в разы, либо на поддельные документы, либо на пересорт/перевес. И никто вообще ничего не боится. При этом на Одесской таможне почему-то пытаются уменьшать планы по сборам налогов в бюджет, хотя их как раз нужно поднимать. Дальше по плану – истории злостных минимизаторов "Греймост" (42609441), "Будком альянс" (42895492), "Интеркос" (42956539) и "Кидия" (43313652). Не переключайтесь.", - пишет Андрей Холодов.