Представники бізнесу звернулися до народних депутатів із закликом прийняти закон про неповернення банків колишнім власникам вже у травні та оптимізувати процедуру розгляду спам-правок. Далі наводимо текст їх заяви без змін:

Щодо проєкту Закону України № 2571-д

про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності

Заява

Представники українських бізнес-об’єднань спільно з фахівцями з питань фінансового сектору проаналізували проєкт Закону України №2571-д про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та зазначають наступне.

Більша частина норм проєкту сприяє реалізації задекларованої мети – підвищенню якості та ефективності виконання Національним банком України своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду, дозволить оптимізувати судові процедури оскарження рішень НБУ, ФГВФО, КМУ, МФУ шляхом втілення міжнародних стандартів судового розгляду таких категорій справ.

Проєкт закону передбачає такі зміни:

1) вдосконалення діяльності банків – зокрема, шляхом зміцнення корпоративного управління;

2) вдосконалення законодавчих норм, які визначають особливості судового провадження у справах щодо виведення банків з ринку;

3) вдосконалення законодавчих норм, що визначають оновлені механізми виведення банків з ринку, спрямовані на вдосконалення ліквідаційної процедури.

Детально проаналізувавши норми проєкту, фахівці зазначають, що документ суттєво покращує механізми нагляду за банківським сектором, механізми виведення банків з ринку. В той же час проєкт забезпечує можливість власникам банків повноцінно захистити свої права у судах та, у випадку неправомірних дій регулятора або представників виконавчої влади, – отримати повну компенсацію збитків, завданих діями влади.

Також варто зазначити, що прийняття проєкту №2571-д сприятиме реалізації нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом, що дозволить отримати Україні необхідне фінансування у 2020 році та уникнути ризиків дефолту, який є згубним для економіки нашої країни.

На жаль, розгляд проєкту затримується через неймовірну кількість правок до другого читання, поданих кількома народними депутатами. Представники бізнесу звертаються до авторів 1000+ правок із пропозицією відкликати їх, зосередившись виключно на кількох змістовних та ключових.

Виходячи з викладеного вище, представники коаліції УРБ, до складу якої входять 84 провідні українські асоціації, закликають народних депутатів терміново розглянути надані до другого читання правки за скороченою процедурою та підтримати проєкт закону № 2571-д в цілому вже у квітні.

З повагою,

Українські Бізнес–асоціації

члени Коаліції Українська Рада Бізнесу

16 квітня 2020 р.

Київ.