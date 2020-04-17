Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко продолжают помогать в борьбе с уханьским вирусом

На этот раз помощь отправилась на Волынь – в Зимненский Святогорский монастырь, где служат пятдесят сестер и послушниц. Из-за карантина службы проводят в закрытом режиме. И нередко местные обращаются за помощью.

Ну как, не менее 200 человек обращались. Потому что разрешено нам на два метра стоять на улице во время службы. Так мы всех наших прихожан обеспечивали перчатками, масочками и дезинфекторами. Игуменья Стефана, настоятельница Святогорского зимненского женского монастыря

Однако, средств защиты на всех не хватало, поэтому за помощью монахини обратились к Виктору Медведчуку и Оксане Марченко, которые сразу же откликнулись и в короткие сроки передали помощь. В Зимненский монастырь груз доставили представители Благотворительного фонда Оксаны Марченко.

Сейчас мы собрали все самое необходимое и собрали очень быстро. Буквально где-то за один день. Алексей Басманов, представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко

Настоятельница Зимненского монастыря попросила благотворителей поддержать и Владимир-Волынский центр первичной медицинской помощи. Там также очень нуждаются в помощи. Сейчас не хватает даже элементарных средств защиты.

Если больных госпитализируют в реанимационное отделение, это на смену нужно 12–15 комбинезонов, соответственно респираторы, маски и это все. Медикаменты, учитывая течение заболевания. Татьяна Ващук, и. о. главного врача Владимир-Волынского ЦПМП

Средства защиты, которые были доставлены на Волынь, куплены за личные средства семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко