Фонд Оксаны Марченко и Виктора Медведчука реализовывает в Черкасской области стратегию по оказанию помощи людям на карантине из-за эпидемии вируса из Китая

Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире «112.Украина».

«В первую очередь – это защита медработников, в том числе на селе. На сегодняшний день почти каждый четвертый заболевший – это врач, медсестра, хирург, администратор, водитель скорой. Поэтому мы и реализуем цели Фонда по данному вопросу. Наши действия заключаются в том, что мы передаем в больницу защитные средства, передаем материальные ценности, позволяющие не допустить заражения этим вирусом (моющие средства, антисептики, маски и другое)», - отметил он.

По словам депутата, также реализуется стратегия Фонда по оказанию помощи обездоленным людям.

«Николаю Семеновичу 92 года, он одинок, его сын погиб. Далее мы будем в Золотоноше, закончим сегодняшний день Драбовским районом, где также будем передавать защитные средства для больниц. В Золотоноше для двух больниц, в Драбове…», – рассказал о действиях Фонда в регионе народный депутат.

Также Фонд привез для тысяч жителей Черкасской области праздничные корзинки к Пасхе.

«Как сказала Оксана Михайловна Марченко, необходимо защитить людей любым способом, но если они не могут сами прийти в церковь, мы должны прийти к людям. И потому мы, освятив пасхальные корзины, привозим их прямо к людям. Батюшка в церкви сказал: кто может – должен помочь, тот, кому помогают, должен молиться за тех, кто помогал. Это великие слова, это слова благодарности, консолидации нации и объединения нации во время большой беды», – добавил нардеп от ОПЗЖ Василий Нимченко.