Неизвестно, как правительство высчитывает пик заболеваемости в Украине
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, пишет znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.
Недавно Правительство продлило карантин и назвало… уже 4 возможную дату пика коронавирусных заболеваний в Украине.
А кто объяснит по 3 другим датам пика карантина, которые называл Президент и Правительство?
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Кто их высчитывал или прогнозировал?
А между тем, малый и средний бизнес подождет, если не обанкротится?!
Я, правда, не понимаю, почему:
Эпицентр работает, а малые магазины - нет?!
МакДональдс продает кофе, а украинские кофейни - нет?!
Ломбарды расцвели по стране, а бабушки не могут продавать картошку на сельском рынке из 5 человек?
Министерства закупают за бюджетные средства маски, перчатки, комбинезоны в Китае, Малайзии, Южной Корее… а не у украинских производителей?
Потому что, оболтусы или вредители?!