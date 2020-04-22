Неизвестно, как правительство высчитывает пик заболеваемости в Украине

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, пишет znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.

Недавно Правительство продлило карантин и назвало… уже 4 возможную дату пика коронавирусных заболеваний в Украине.

А кто объяснит по 3 другим датам пика карантина, которые называл Президент и Правительство?

Кто их высчитывал или прогнозировал?

А между тем, малый и средний бизнес подождет, если не обанкротится?!

Я, правда, не понимаю, почему:

Эпицентр работает, а малые магазины - нет?!

МакДональдс продает кофе, а украинские кофейни - нет?!

Ломбарды расцвели по стране, а бабушки не могут продавать картошку на сельском рынке из 5 человек?

Министерства закупают за бюджетные средства маски, перчатки, комбинезоны в Китае, Малайзии, Южной Корее… а не у украинских производителей?

Потому что, оболтусы или вредители?!