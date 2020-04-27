Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский озвучил план по свержению власти в Украине

Так, он заявил, что России следует поставить ультиматум Западу с требованием сменить власть в Украине, не вмешиваться в войну в Сирии и отменить санкции.

Свои угрозы скандально известный Жириновский озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале Россия 1.

По его словам, если США и Европа откажутся выполнить эти условия, их будет ждать совершенно другой сценарий. На этом фоне он озвучил идею поглощения Украины Россией.

"Если будут продолжать на нас клеветать, лгать и очернять, мы вам поставим ультиматум: что ни один снаряд не упадет на территорию Сирии, в Киеве будет другой режим, и санкции все снимете за два часа. А не согласитесь - будет другой вариант", - дерзко высказался он.

Также Жириновский обвинил Запад в том, что он якобы отказался садиться с Россией за стол переговоров еще сто лет назад, хотя страна-агрессор была готова к этому всегда.

Затем он в довольно наглой манере вновь пригрозил другим странам действиями Российской Федерации и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.

"Вы проиграли. Есть русская поговорка - смеется тот, кто смеется последний. Последними смеяться будут русские. И только последними! Миротворцев мы никуда вводить не разрешим, все вопросы в Украине мы будем решать, мы! Москва, Кремль! Слушайте бой курантов в Спасской башне!" - подытожил он свою истеричную речь.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

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