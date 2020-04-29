Одиозный налоговик времен Януковича Алексей Любченко может возглавить Государственную налоговою службу после того, как уволили Сергея Верланова.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Черный мытарь", передает издание "Голос".

"Наши инсайды подтверждают, что на главу налогового ведомства таки хотят протащить люстрированного гроссмейстера скруток и возмещения НДС Лешу Любченко. Задача не из легких, учитывая его подвиги во времена Януковича. Тем не менее, шансы министра финансов Сергея Марченко назначить друга главой ГНС оцениваем очень высоко. Теперь, единственное, что может остановить эту попытку захвата налоговой – блокирование псевдоконкурса через суд", - сказано в сообщении.

Источники сообщают, что известных коррупционеров времен Януковича-Порошенко, которые оставались в старой ГФС, уже переводят в ГНС и планируют назначить на высокие должности. Это, например, Наталья Рубан, Елена Антипова, Наталья Калениченко, Николай Чмерук.

"По информации от честных сотрудников Минфина, фигуранты уже поданы в ведомство для назначения на высокие посты в ГНС. Внимание, вопрос. Смогут ли они провалить заниженный Марченко план на май?", - говорится в сообщении.

Алексей Любченко уже подал декларацию о доходах как кандидат на пост заместителя министра финансов.

Алексей Любченко в 1999—2003 годах работал первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА. В 2009—2011 годах Любченко занимал должность замглавы Государственной налоговой администрации. В 2012—2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост главы Госфискальной службы.