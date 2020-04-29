Украина прекратит свое существование в 2024 году и станет убежищем для беженцев

Такую бредовую мысли озвучил Владимир Жириновский в эфире пропагандистского ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».



По его словам, Владимир Зеленский – последний президент независимой Украины.



"Это выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Не будет страны под названием «Украина». Вы учитывайте ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все забудут вообще о том, что такое Украина", - уверяет одиозный политик.

Кроме того, он считает, что Европа, Россия и Турция будут использовать территорию Украины для беженцев с Ближнего Востока, а всех лояльных к России граждан Жириновский призвал переезжать в РФ.

"Есть возможность здесь жить, работать спокойно. А там – разберутся МЧС. Это единственное, чем сможем помочь Украине", - заявил он.

Ранее Жириновский "раскрыл заговор" между президентами США и России.

Скандальный политик уверен, что Дональд Трамп и Владимир Путин "поделят" Украину.

"Путин и Трамп могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки – это Дальний Восток, сирийцы – Ближний Восток. Но если он (Трамп - ред.) даст возможность договориться", - уверен скандальный российский политик.

Кроме того, он уверен, что Украина будет только в границах Львова и пяти районов.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.







