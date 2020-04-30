Террористы заинтересованы в продолжении мародерства на Донбассе

Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал российский публицист Александр Невзоров.

Он недоумевает, почему террористы продолжают вести боевые действия.

"Мне непонятно, за что они теперь сражаются, им же было яснейшим образом сказано, что их не возьмет Россия, что им не светит никакая собственная государственность, за что они дерутся, ради чего вся эта кровища сегодня? Вероятно, ради того, чтобы продлить это военное положение и для того, чтобы была возможность дальше все-таки разворовать регион, а потом бежать», — отметил публицист.

По его словам, война на Донбассе продолжается потому, что у боевиков есть что разворовывать. Также он отметил, что росСМИ пропагандируют такие действия.

«Так если это преступление такое же, как убийство, какая разница, где оно совершается – здесь или на территории другой страны? И любая поддержка сепаратистов, где бы они ни действовали, должна пресекаться российским законодательством и преследоваться по закону. Каким образом можно поддерживать террористов Донбасса, захвативших несколько городов, для меня непонятно», — заключил публицист.

Ранее Невзоров говорил о том, что агрессия Владимира Путина обошлась Донецкой и Луганской областям, а также контролируемой официальным Киевом территории гибелью 20 тысяч человек.

«Беспокойство о падежах, правильности отглагольных конструкций, прилагательных и вообще о русском языке Донбассу обошлось в 20 тысяч трупов. Потому что, если вы помните, с чего начиналась эта милая история, – она начиналась с беспокойства о русском языке и о притеснениях этого языка на территориях Донбасса, в частности в Украине», – подчеркнул он.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.