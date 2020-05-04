Виталий Нестор, чья реклама навязчиво знакомит избирателей с возможным кандидатом на мэрское кресло, является довольно интересным персонажем.

Как передает издание Политрада, телеграм-канал «Золотые ворота» приоткрыл завесу над молодым, но уже довольно одиозным политиком Виталием Нестором.

«Вы все уже заметили, что у Юлии Тимошенко новый фаворит? Виталий Нестор. И этот Виталий тоже будет участвовать в выборах мера столицы. И тут нужно понимать, что это кандидат не столько от «Батькивщины», сколько от Влады Молчановой — застройщицы и бизнесвумен. Нестор родственник Молчановой и полностью от нее зависит. Кроме Нестора Влада владеет компанией «Stolitsa Group» — это один из самых хищных и наглых застройщиков в Киеве. А еще Влада живет с Сергеем Коровченко. Коровченко же близкий друг и бизнес-партнер сына экс-Генпрокурора Януковича Артема Пшонки и Юры Енакиевского. У Коровченко бизнес в оккупированном Крыму и там же он чуть было не стал министром юстиции, в последний момент его опрокинул Затулин. А еще Коровченко был юристом и помощником Портнова и до сих пор является его ближайшим другом и соратником. И вот вся эта компания решила сделать ставку на Тимошенко и провести своего мера. Что ж, будет интересно», — пишут в телеграм-канале «Золотые Ворота».

Ранее главой благотворительного фонда Коровченко был Виталий Нестор, но летом с.г. он сложил с себя эти полномочия. При этом Нестор по сей день является уполномоченным лицом ООО “Голден Аве”, принадлежащего Сергию Коровченко.

Кроме того, есть объяснение связи Виталия Нестора и Аллы Шлапак. Источник в “Батькивщине” напомнил,что в 2006 году Нестор прошел в Соломенский райсовет по списку “Батькивщины”, в 2008 году вступил в партию, но после победы Виктора Януковича на выборах президента переметнулся во фракцию оппонентов. Напомним, тогда же к Януковичу перешел патрон родственника Сергея Коровченко – Андрей Портнов.

Журналисты отправили запрос в «Батькивщину» об отношения Владиславы Молчановой и Сергея Коровченко и попросили прокомментировать тот факт, что главой КГО «Батькивщины» избран Виталий Нестор, который, по имеющимся данным, женат на сестре Сергея Коровченко.

«На сегодня Владислава Молчанова не занимает никакой руководящей должности в столичной “Батькивщине”. Председателем Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина” является Виталий Нестор, которого 19 июля 2019 был назначен исполняющим обязанности председателя Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина”, а 2 декабря председателем на конференции Киевской городской организации политической партии ВО “Батькивщина”, – ответили KV в пресс-службе «Батькивщины».