У Запоріжжі 31 жовтня частина будинків залишиться без електроенергії через терміновий ремонт електрообладнання.

Відключення світла у Запоріжжі на 30 жовтня уже опубліковано, а тепер стали відомі графіки на суботу. У Запоріжжі 31 жовтня триватимуть роботи на мережах, через що частина споживачів тимчасово залишиться без електроенергії.

Цього разу йдеться про терміновий ремонт електрообладнання, тож світло вимикатимуть коротким проміжком. Як повідомляє «Запоріжжяобленерго», знеструмлення почнеться о 09:00 і триватиме до 12:00.

Без світла опиняться мешканці низки адрес у кількох районах міста. Енергетики просять заздалегідь підготуватися: зарядити павербанки, телефони та прибрати з розеток чутливу до перепадів техніку.

Які адреси знеструмлять 31 жовтня

Перелік доволі великий. Зокрема, вимкнення торкнуться бульвару Вінтера (будинки 2-50), а також вулиць Айнлагської, Алма-Атинської, Арсена Коваленка, Бориспільської, Верхньохортицької, Вінницької та багатьох інших.

Повністю без світла залишаться частина будинків на вулиці Музейній, Квітучій, Ліцейній, Михайла Грушевського, Трансформаторників, Учнівській та Черняховського. Точний перелік номерів будинків по кожній вулиці можна перевірити на офіційному ресурсі обленерго.

Роботи виконують аварійні бригади, тож графік може зміститися залежно від ситуації на місці. Після завершення ремонту живлення обіцяють відновити в той самий день.

Що робити мешканцям

Якщо ваша адреса у списку, подбайте про запас води та зарядіть гаджети напередодні. Під час відключення не користуйтеся ліфтами без потреби, а електроприлади краще вимкнути заздалегідь, щоб уникнути стрибків напруги при подачі живлення.

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