Если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзализныце", депутаты будут поднимать вопрос о его замене.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко, передает Цензор.нет.

Депутат напомнил, что по выводам Госаудитслужбы в "Укрзализныце" выявлено нарушений на сумму в почти 12 млрд грн. В том числе и коррупционные злоупотребления при проведении закупок, что негативно отразилось на финансовом положении предприятия, которое сейчас находится на грани дефолта.



"Речь идет о неэффективности управления предыдущих руководителей "Укрзализныци". Речь идет о создании финансовой пирамиды. О том, что они декларируют на бумаге прибыль, а по факту ситуация совершенно иная. Потому что не выполняются капитальные инвестиции, уменьшается скорость оборота вагонов и т.д. ", - пояснил Скичко.

По его мнению, обнаруженные Госаудитслужбой факты должны расследовать правоохранительные органы, а профильный министр должен принять срочные меры для преодоления коррупции в отрасли. В противном случае, он не исключает инициирования депутатами отставки действующего министра инфраструктуры.



"Мы пытаемся достучаться до нашего Кабмина, до наших министерств по таким вопросам, в которых они ошибаются. Они не всегда нас слышат, я говорю откровенно как есть. Но я надеюсь, что господин Криклий прислушивается. Если не прислушивается, то, я думаю, терпение народных депутатов иссякнет. И тогда уже будем собирать подписи", - сказал Скичко.



Напомним, Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово хозяйственную деятельность госпредприятия, в частности при проведении публичных закупок предприятием осуществлено нарушений на 8,9 млрд грн.



Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.