Российский публицист Александр Невзоров высказался о военном освобождении Донбасса

По его словам, сугубо военный путь деоккупации Донбасса неизбежно будет сопровождаться "трупами и кровищей" - подобным шагом Украина в глазах мира превратится из страдалицы в палача.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию Обозреватель.

"А нах*ена вам это надо? Нах*ена вам надо репутацию кровавых палачей, которая у вас образуется естественным образом, если все получится военным путем? В любом случае это будут трупы в определенном количестве, в любом случае это будут развалины и какие-нибудь толпы беженцев. И виноваты в этом будете вы", - отметил он, объясняя, что Украине не стоит возвращать Донбасс с помощью военного конфликта.

По его словам, Донбасс можно вернуть без крови и смертей, если Украина будет действовать мудро, то Россия сама откажется от этих территорий.

"Этот Донбасс вам и так сам упадет в руки, если вы проявите хоть немного мудрости. Как только он перестанет быть нужным вам, он тут же перестанет быть нужным России. А как только он перестанет быть нужным России, берите вы его голыми руками! Без всяких трупов, жертв и всего остального. Тихо и спокойно", - заявил публицист.



По его словам, украинской армии по силам добиться возращения Донбасса военным путем, но любая победа исчисляется в трупах и в кровище, а это не принесет ничего хорошего Украине.

"И при наличии поляризованных средств массовой информации Украина из страдалицы, какой мы ее видим отсюда, из России, превратится в палача. Ни в коем случае этого делать не надо и возвращать Донбасс с помощью военного пути. Потерпите! Потерпите, все у вас будет", - резюмировал Невзоров.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.