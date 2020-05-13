Россия не отступает от планов захватить всю Украину

Пока при власти в РФ президент Владимир Путин, возвращение Донбасса Украиной – опасный шаг

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя то, что 30 апреля во время online-конференции «Нормандской четверки» протокол о создании консультативного совета ОРДЛО - Украина фактически был отправлен в архив, передает «Диалог.ua».

Он считает такое решение благом для украинской стороны. Ранее политолог неоднократно прямо говорил о том, что Кремль одержим желанием поставить своих людей на все влиятельные посты в украинском правительстве, чтобы они лоббировали пророссийские интересы.

Однако последние события демонстрируют, что все планы команды Путина методично терпят крах. Поэтому теперь там решили уничтожить Украину через «восстановление территориальной целостности» . Кремлю не нужен оккупированный Донбасс, он хочет получить всю страну.

«При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых «зеленых человечков» и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса — контрольный выстрел в голову Украины», – предупредил Пионтковский.

По информации политолога, недавно США предупредили Россию, что если она будет вмешиваться в дела Украины и Беларуси, то получит очень жесткий ответ.

«Эта мера действительно напугала силовиков в Кремле, однако Владимир Путин приказал не менять планы», – констатирует эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что известный астролог Влад Росс предсказал кардинальный пересмотр Минских соглашений, в результате которого Россия может пойти на «очень большие уступки». По его словам, период с 10 по 21 мая благоприятный для радикальных изменений.

Мы также писали о том, что оккупанты обвинили Украину в том, что это она шесть лет назад ввела танки в Донецк, с чего и началась война. Правда, они умолчали, что в этот период в городе уже вовсю зажигали Моторолла, Гиркин, Безлер и иже с ними.

Напомним, Акунин расписал будущее путинского режима.

Как сообщала Politeka, французский писатель разоблачил ложь Путина об Украине.

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