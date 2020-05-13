Пока при власти в РФ президент Владимир Путин, возвращение Донбасса Украиной – опасный шаг

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский, комментируя то, что 30 апреля во время online-конференции «Нормандской четверки» протокол о создании консультативного совета ОРДЛО - Украина фактически был отправлен в архив, передает «Диалог.ua».

Он считает такое решение благом для украинской стороны. Ранее политолог неоднократно прямо говорил о том, что Кремль одержим желанием поставить своих людей на все влиятельные посты в украинском правительстве, чтобы они лоббировали пророссийские интересы.

Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков

Однако последние события демонстрируют, что все планы команды Путина методично терпят крах. Поэтому теперь там решили уничтожить Украину через «восстановление территориальной целостности» . Кремлю не нужен оккупированный Донбасс, он хочет получить всю страну.

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«При живом Путине, при его неограниченном ресурсе вооруженных до зубов вежливых «зеленых человечков» и социальных отбросов, мобилизованных со всех автопомоек глубинной России, «возвращение» Донбасса — контрольный выстрел в голову Украины», – предупредил Пионтковский.

По информации политолога, недавно США предупредили Россию, что если она будет вмешиваться в дела Украины и Беларуси, то получит очень жесткий ответ.

«Эта мера действительно напугала силовиков в Кремле, однако Владимир Путин приказал не менять планы», – констатирует эксперт.

Владимир Путин, Сергей Шойгу

Ранее мы рассказывали о том, что известный астролог Влад Росс предсказал кардинальный пересмотр Минских соглашений, в результате которого Россия может пойти на «очень большие уступки». По его словам, период с 10 по 21 мая благоприятный для радикальных изменений.

Мы также писали о том, что оккупанты обвинили Украину в том, что это она шесть лет назад ввела танки в Донецк, с чего и началась война. Правда, они умолчали, что в этот период в городе уже вовсю зажигали Моторолла, Гиркин, Безлер и иже с ними.

Напомним, Акунин расписал будущее путинского режима.

Как сообщала Politeka, французский писатель разоблачил ложь Путина об Украине.

Также Politeka писала, что российский режиссер высказался о реалиях в РФ.