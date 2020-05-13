Принятие "банковского" закона свидетельствует о независимости президента Владимира Зеленского и партии "Слуга Народа" от олигархов, считает политолог Андрей Золотарев. Об этом сообщает "КП в Украине".

"Закон называют "антиколомойским", потому что он разрушает один из базовых мифов, которые использовались против Зе. Этот миф повторялся в разных вариациях десятки тысяч раз. Но закон показывает, что Зеленский – самостоятельный, независимый от олигархов", –отметил эксперт.