Принятие "банковского" закона свидетельствует о независимости президента Владимира Зеленского и партии "Слуга Народа" от олигархов, считает политолог Андрей Золотарев. Об этом сообщает "КП в Украине".
"Закон называют "антиколомойским", потому что он разрушает один из базовых мифов, которые использовались против Зе. Этот миф повторялся в разных вариациях десятки тысяч раз. Но закон показывает, что Зеленский – самостоятельный, независимый от олигархов", –отметил эксперт.
Андрей Золотарев также подчеркнул, что непринятие закона могло привести к пагубным последствиям для Украины, поскольку в таком случае страна лишилась бы поддержки МВФ.
"Мы рисковали получить дефолт по аргентинскому сценарию. А даже оптимистичный ливанский сценарий нам не подходит. Ситуация, когда люди могут получить в банке не более 100 долларов в день, вряд ли понравилась бы украинцам", –пояснил политолог.
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Напомним, закон № 2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" в среду получил 270 голосов в парламенте. Перед голосованием к депутатам обратился президент Владимир Зеленский. Он призвал поддержать законопроект для защиты украинской экономики.