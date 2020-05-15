Дом депутата от «Слуги народа» подожгли «коктейлем Молотова»

ЧП произошло в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области в ночь на 15 мая. Как рассказал депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Лаба изданию «Перший», неизвестный бросил в его дом бутылку с зажигательной смесью.

Около часа ночи «коктейль Молотова» прилетел на террасу дома нардепа. В результате вспыхнул небольшой пожар, однако Лаба смог затушить его самостоятельно еще до прибытия пожарных.

По факту нападения на дом депутата правоохранители начали расследование по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК Украины. Злоумышленнику удалось скрыться, однако сейчас ведутся его поиски.

Ранее мы писали о том, что в Одессе ночью горело сразу три автомобиля в разных районах города- на поселке Котовского и на Черемушках.

По данным ГСЧС, в 3:10 13 мая поступил вызов о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Героев Крут. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 3:29.

Кроме того, около 4:00 спасатели получили информацию о том, что в районе проспекта Добровольского во дворе многоэтажки пылают и Hyundai. Возгорание полностью ликвидировали в 4:59.

Предварительно установлено, что причиной возгорания всех автомобилей является поджог.

Напомним, волна автоподжогов прокатилась по Одессе: "Огонь на весь двор", видео ЧП.

Как сообщала Politeka, нацгвардейцы устроили поджог травы и набросились на очевидцев под Киевом.

Также Politeka писала, что мужчина "из мести" поджег монастырь в Одессе, фото: "зашвырнул коктейли Молотова и...".