«Отправят, так отправят. Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива», - сказал Владислав Криклий журналистам издания Буквы, комментируя слухи о возможной отставке.
При этом он сказал, что ему не известно о недовольстве со стороны Президента Владимира Зеленского.
Поводом к возникновению таких слухов могли послужить многочисленные коррупционные скандалы, в которых был замешан Криклий.
Так, недавно ДБР завело уголовное дело против него по поводу подозрения в коррупции при выдаче разрешений на установку газобалонного оборудования владельцами автомобильного транспорта.
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Еще одно дело ДБР против Мининфраструктуры, возглавляемого Криклием, касается двойной уплаты за возвращение украинцев из Египта во время карантина. Средства за билеты были получены дважды – от самих пассажиров и из Резервного фонда.
Криклия также обвиняют в СМИ в построении целого транспортного картеля, который наладил прочные коррупционные схемы во всей транспортной инфраструктуре Украины.