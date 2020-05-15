«Отправят, так отправят. Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива», - сказал Владислав Криклий журналистам издания Буквы, комментируя слухи о возможной отставке.

При этом он сказал, что ему не известно о недовольстве со стороны Президента Владимира Зеленского.

Поводом к возникновению таких слухов могли послужить многочисленные коррупционные скандалы, в которых был замешан Криклий.

Так, недавно ДБР завело уголовное дело против него по поводу подозрения в коррупции при выдаче разрешений на установку газобалонного оборудования владельцами автомобильного транспорта.

Еще одно дело ДБР против Мининфраструктуры, возглавляемого Криклием, касается двойной уплаты за возвращение украинцев из Египта во время карантина. Средства за билеты были получены дважды – от самих пассажиров и из Резервного фонда.

Криклия также обвиняют в СМИ в построении целого транспортного картеля, который наладил прочные коррупционные схемы во всей транспортной инфраструктуре Украины.