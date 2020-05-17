Появилась информация, что первый заместитель ГБР Александр Бабиков, метящий на пост начальника, травмировался во время застолья

По имеющимся данным издания Рolitrada, Бабиков, он же адвокат беглого экс-президента Виктора Януковича, так радостно отмечал свое возможное назначение исполняющего обязанности директора ГБР, что сломал руку со смещением и теперь не скоро сможет подписывать документы против майдановцев. Обстоятельства такой неприятности с Бабиковым туманны, однако источники издания сообщают, что он был хорошо выпивший.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на должность заместителя, осуществлял защиту Януковича в качестве адвоката.

Когда информация об этом всплыла наружу, Бабиков и прежний и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова отрицали, что он непосредственно осуществлял защиту Януковича в суде. Экс-адвокат заявлял, что делом занималась его юридическая фирма, а он просто иногда подменял адвокатов Янукавича, когда надо было поставить какую-то подпись.

Тем не менее, в СМИ просочились аудиозаписи, подтверждающие активное участие Бабикова в защите беглого экс-президента. На них зафиксировано, как Бабиков в суде оправдывает побег Януковича из страны: он говорил, что жизни Януковича угрожает опасность. Бабиков также утверждает, будто на Януковича и его охранника совершили нападение.

Как известно, адвокаты Януковича инициировали уголовное производство против «следователей Майдана», которые отказались признавать потерпевшим президента-беглеца. Сейчас это дело расследует ГБР. Куда заведет следствие, если Бабиков станет и.о. директора, не трудно догадаться.