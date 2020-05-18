Власти Киева планируют закупить партию общественного транспорта по завышенным ценам

О сомнительном тендере в своем Facebook рассказал нардеп Александр Ткаченко, передает Киеввласть.

Совсем недавно городская власть Киева в рамках тендера выбрала предложение с ценой на 30% выше, чем у другого участника торгов.

По словам Александра Ткаченко, их выбор пал на компанию "Неон Сити Групп", чей кипрский офшор контролируется сбежавшим в Россию нардепом IV, V, VI созывов Дмитрием Святашем.

Нардеп предупредил, что очередная афера века может обойтись Киеву в 1,5 млрд гривен.

"Дилер – “Неон Сити Групп”, с которым предыдущие годы не сотрудничали. Свел все факты и цифры, и вот какую схему уже долгое время проворачивают за глазами киевлян. Начну с того, что вместо 200 можно было закупить 220 автобусов, ведь в этот тендер пытался вмешаться постоянный дилер – “МАЗтранссервис”. Он и предложил на 20 автобусов больше за те же деньги. Но КГГА, судя по всему, интересует не количество автобусов, а сколько денег можно с этой сделки распылить. Кстати, буквально в феврале Виталий Кличко заявлял, что Киев намерен закупить не 200 и даже не 220, а до 273 современных автобуса”, - утверждает Ткаченко.

По информации парламентария, отечественные компании уже обращались к местным властям с предложением купить именно их продукцию, чтобы сотрудникам могли на карантине вовремя выплачивать зарплату.

Ткаченко также добавил, что комиссия Киевсовета по вопросам бюджета поддержала договор финансового лизинга “Укргазбанком”. Но лизингополучатель – собственно “Киевпастранс” выбирает не проверенного поставщика – “МАЗтранссервис”, а некое ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг”.

Журналисты ранее провели расследование и выяснили, что ООО “Автомобильная компания “Укравтоторг” принадлежит олигарху Дмитрию Святашу, который находится в розыске НАБУ за присвоение 1,1 млрд гривен “Укрсиббанка”.

"И что как только об этом узнали депутаты Киевсовета и подняли шум, владельца срочно изменили. Теперь это кипрский оффшор “Неон Сити Групп”. Но, как выяснилось, среди основателей “Неон Сити Групп” является компания ООО “ФАВ-Украина”, владельцем которой является мать беглого олигарха Дмитрия Святаша", - добавил Ткаченко.

Нардеп также добавил, что Виталий Кличко в срочном порядке собирает профильные комиссии, чтобы депутаты рассмотрели скандальную сделку.

"Время не объявляют, наверное, чтобы никто из депутатов не подготовился. Надеюсь, по-тихому такое решение не протянут и антикоррупционные органы займутся этим вопросом. Главное, чтобы не перепутали его кабинет с кабинетом дежурного заместителя, которым можно пожертвовать", - резюмировал Ткаченко в своем Facebook.

Напомним, станцию метро открыли персонально для Кличко, видео: "Это их проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян.

Также Politeka писала, что Кличко разгневал киевлян новыми ограничениями: "Сами создаете проблемы".