За время, проведённое во главе Укравтодора, Александр Кубраков пришёл к выводу, что в управлении такой масштабной и разветвлённой структурой первостепенное значение имеет качественный менеджмент, который позволяет браться за глобальные проекты и реализовывать их. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

«По факту, задачи которые я решаю каждый день – касаются кризисного менеджмента, управления рисками, финансовой политики – и бесконечных переговоров», - говорит Кубраков.

В ведомстве, по словам главы Укравтодора, достаточно профессионалов дорожной отрасли и финансовых специалистов, чтобы обеспечивать его качественное функционирование. Качественный менеджмент обеспечивает решение вопросов глобального национального уровня, таких как, например, поиск источников финансирования и обеспечение принятия необходимых решений на высшем государственном уровне.

«Да, отрасль в этом году – в приоритете государства, и есть финансирование, но нам никто не дает его на блюдечке с голубой каемочкой – мы выгрызаем эти деньги, и добиваемся того, чтобы они шли на дороги в каждом уголке Украины», - сказал Кубраков РБК-Украина.

Благодаря изменениям в системе управления в Укравтодоре, произошедшим со времени вступления Кубракова в должность главы ведомства, удалось начать реализацию самого масштабного в истории Украины инфраструктурного проекта - Программы «Велике Будівництво», которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

По Программе, в 2020 году будут построены и отремонтированы 6500 км дорог, а финансирование этой части «Великого Будівництва» составит около 100 млрд гривен.