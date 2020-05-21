Государственная фискальная служба Украины (ГФС) выставила налоговые претензии компании «Интерпайп Втормет» Виктора Пинчука на сумму 2 млрд грн в связи с фиктивностью операций с металлоломом в 2015-2019 годах. Об этом сообщает пресс-служба компании.



В компании ситуацию называют абсурдной, и утверждают, что объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лома, передает "Знай.юа".

"Интерпайп Втормет, который в структуре Интерпайп осуществляет переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все необходимые документы:-то контракты, транспортные накладные и пр.", - отмечает пресс-служба.



В Интерпайп добавили, что предприятие направило жалобу в ГФС и хочет добиться пересмотра решения, не дожидаясь суда.



Согласно отчетности компании, в 2019 году «Интерпайп» увеличил чистую прибыль на 15% по сравнению с 2018 годом - до 312,4 млн долларов.