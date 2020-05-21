Журналисты «Стоп Коррупции» обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет якобы скрывает свои доходы и имущество. Чиновник якобы находится в гражданском браке с Татьяной Декало. Именно на нее Криклий, как считают журналисты, регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили
Об этом сообщает "Фраза.ua".
Так, официально Владислав Криклий заявляет, что не женат. Однако сама Татьяна Декало якобы подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет.
Подавая 12 различных деклараций в течение работы на государственных должностях, Криклий, возможно, сознательно скрыл наличие женщины. Даже в социальных сетях пара ведет себя, словно они незнакомы друг с другом. Хотя живут, как сообщают журналисты, в одной квартире, ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых.
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Все это, по мнению «Стоп коррупции», означает — Криклий, наверное, изобрел схему, по которой спрятал настоящие доходы. Речь о нарушении правил декларирования, для которого предусмотрена уголовная ответственность за сокрытие информации и необоснованное владения активами.
Сейчас "супруги" якобы живут в роскошной квартире стоимостью 355 тыс. долларов, записанной на Татьяну. Женщина, работающая простым психологом, якобы катается на дорогом авто Mercedes GLС стоимостью около 100 000 долларов. В «Стоп Коррупции» прослеживают, как автопарк Татьяны Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.
Сам министр инфраструктуры за 2019 задекларировал две квартиры. Одной из них — на 100 квадратов — пользуется безвозмездно. А еще официально ездит на маленьком автомобиле Smart. Впрочем, этого автомобиля журналисты так и не увидели, пишет Гордон.
Как сообщила руководитель юридического отдела ОО «Стоп коррупции» Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования господином Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили соответствующие обращения к НАПК, Национальному Антикоррупционному Бюро и в Национальную полицию Украины.