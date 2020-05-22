Заместителем руководителя Укравтодора может стать протеже замглавы Офиса президента Сергея Трофимова. Это откроет доступ к большим бюджетам, сконцентрированным вокруг национального проекта «Большое строительство», сообщают Буквы.

Трофимов написал в своем телеграм-канале, что замглавы агентства станет один из руководителей ОГА. Таким образом, подчеркнул Трофимов, в ОП «выращивают» кадры. «Уверен, что его назначение может добавить позитивной динамики в реализацию программы «Большое строительство», - заверил чиновник.

Журналисты уверены, что речь идет об уже бывшем главе Запорожской областной государственной администрации Виталию Туринку, которого правительство накануне отправило в отставку с формулировкой «по согласию сторон». Однако перед голосованием вице-премьер Михаил Федоров дал работе Туринка неутешительную оценку. По показателям эффективности Запорожская область оказалась в тройке худших в стране, а замы Туринка находятся под следствием.

Недовольство работой Туринка выражали и парламентарии из партии власти. В начале года группа депутатов ВР из Запорожской области публично требовала отправить его в отставку, а депутат Евгений Шевченко заявлял, что эффективность деятельности Туринка на посту главы ОГА равна нулю.

В СМИ писали, что область стала лидером по осваиванию бюджетов, выделенных на ремонт дорог. При этом использовались схемы на тендерах: «Схема получилась «почти легальная» – фирма выигрывает тендер на несколько десятков миллионов, выполняет работу, официально оплачивает стройматериалы, бензин, дизтопливо своим контрагентам, потом получает оплату своих работ из областного бюджета. Но с двумя маленькими замечаниями: без покупок стройматериалов и топлива у «правильных» фирм подрядчик потом ничего не получит за свою работу из бюджета, а цены у этих «правильных» фирм на 30-40% выше рыночных».

Журналисты связывают возможное назначение Туринка в Укравтодор борьбой окружения президента за самый лакомый кусок бюджета – деньги инфраструктурного проекта «Большая стройка».