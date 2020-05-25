Народный депутат Виктор Медведчук со своей супругой Оксаной Марченко и дальше поддерживают украинских медиков в тяжелое время

Об этом сообщает 112 Украина.

Украинским медучреждениям не хватает ни оборудования для лечения больных, ни даже средств личной защиты. Часто они обращаются к благотворителям за помощью.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук за личные средства покупают и передают медикам Украины все то необходимое, что помогает спасать жизни как врачей, так и пациентов. На этот раз помощь от благотворителей приехала и в Одесскую область.

Известно, что в Раздельнянскую ЦРБ доставили средства защиты, а также новый электрокардиограф. Медперсонал жалуется, что старые аппараты постоянно выходят из строя, и их постоянно нужно ремонтировать

"Нам предоставили костюмы, нам предоставили маски, нам предоставили новый аппарат ЭКГ. Вы знаете, что все оборудование когда-нибудь выходит из строя, и поэтому обеспечение отделения таким аппаратом - это очень важно", - рассказала медицинский директор по детству и родовой помощи КНП СВТ "Раздельнянская ЦРБ" Лариса Пастаренко.

В Савранском центре первичной медико-санитарной помощи врачи рассказывают, как в начале карантина у их совершенно не было средств защиты.

"Был такой момент вначале, что мы даже заказывали у наших предпринимателей. Маски шили, халаты, шапочки, бахилы шили", - призналась главврач Савранского районного центра первичной медико-санитарной помощи Валентина Лещенко.

Она искренне поблагодарила Оксану Марченко и Виктора Медведчука за предоставленную помощь. Теперь в центре нет нужды искать средства защиты. Впрочем, медики отмечают, что даже теперь, когда запас средств защиты пополнился, уверенности в завтрашнем дне у них не так много, ведь все необходимое быстро заканчивается, а государство не спешит помогать.

"Все, что разовое, это разовое, оно выбрасывается. Маски надо менять по несколько штук в день, респираторы - на одни сутки, поэтому есть расходы. Все, что разовое, - это крайне необходимо, и чем больше его, тем лучше", - говорит семейный врач Савранского центра первичной медико-санитарной помощи Анатолий Черный.

В Благотворительном фонде Оксаны Марченко успокаивают и утверждают, что будут и дальше оказывать помощь медикам.

"Наша медицинская система неспособна помочь тем, кто спасает жизни. Мало того, что они не помогают, так они еще и закрывают больницы, а врачи оказываются без работы. Те, кто работает, часто это делают без необходимого оборудования. Обращаются к нам за помощью, а мы чем можем, помогаем", - рассказывает представитель Благотворительного фонда Оксаны Марченко Алексей Басманов.

Стоит добавить, что Виктор Медведчук и Оксана Марченко не первый месяц помогают украинцам в борьбе против вирусной инфекции.

Так, ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко передали ряду больниц Украины дезинфицирующие средства, перчатки, респираторы, медицинскую технику и защитную одежду.

Также уникальное медицинское оборудование получил Институт сердца, руководимый Борисом Тодуровым.

Кроме того, семья меценатов закупила и передала сотни тысяч медицинских масок и продуктовых наборов нуждающимся во всех регионах Украины.

На днях помощь получили 20 больниц по всей Украине. Семья меценатов за собственные средства приобрела медицинскую технику и жизненно необходимые средства защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, наличие которых в больницах не обеспечило государство.