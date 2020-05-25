Антимонопольный комитет развеял обвинения в адрес УЗ по закупке масел, о чем без соблюдения журналистских стандартов писали некоторые СМИ.



Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия тендерного комитета "Укрзализныци" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными. Указанные закупки были осуществлены в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.



Об этом говорится на сайте УЗ со ссылкой на АМКУ.



В компании сообщили, что осуществляют указанные закупки в соответствии с действующим законодательством и по рыночным ценам.



"Укрзализныця еще в декабре прошлого года начала процедуру открытых торгов закупки масел на 2020 год. Предварительно общество провело рабочую встречу с представителями рынка, где нужно было достичь согласия по условиям тендерной документации и требований к продукции и поставщиков.



Вместе с тем, уже в январе предприятия, поставляющие продукцию производства ООО «КСМ-Протек», обжаловали условия тендерной документации. После того, как Укрзализныця внесла изменения, которые требовали участники, эти же предприятия подали повторные жалобы. Как следствие, конечная дата подачи тендерных предложений переместилась аж на апрель", - говорится в сообщении.



"Укрзализныця" рассмотрела предложения участников и отклонила некоторые из них за нарушение условий тендерной документации. Так, в частности, участники ООО "Мироил" (предлагало продукцию производства ООО НПП "Агринол"), ООО "Август Пром", ООО "Торум", ООО "КСМ-Трейд" (все трое предлагали продукцию производства ООО "КСМ-Протек"), не предоставили полные копии нормативно-технической документации, по которой изготавливается продукция. Впрочем, это не помешало этим участникам обжаловать решение тендерного комитета в АМКУ. При этом оспаривали как отклонение собственных предложений, так и пытались доказать, что предложения конкурентов имели якобы "многочисленные нарушения".



Однако, как показали результаты рассмотрения жалоб, АМКУ признал действия тендерного комитета полностью правомерными. А сообщения о недопущении к тендеру компаний, которые якобы предлагали цены на 30% ниже, является спланированной медиа кампанией, утверждают в УЗ. Так, манипулятивная информация появлялась на сайте СтопКор https://stopcor.org/ и ряде других порталов, что может свидетельствовать о заведомо ангажированном подходе к освещению данного процесса и является целенаправленной атакой с целью дискредитации.



"Укрзализныця выступает за прозрачный и честный отбор поставщиков любой продукции и призывает не прибегать к манипуляциям. Особенно в ситуации, когда Укрзализныце необходимо сформировать запас смазочных материалов для восстановления пассажирского движения и бесперебойных грузоперевозок", - резюмировали в компании.