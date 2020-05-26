Перед президентскими выборами в Украине Владимира Зеленского могли устранить

Как передает Politeka.net, об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"За его жизнь боялся. И не только я", – признался он.



При этом сам Зеленский, по словам Трофимова, был спокоен.



"По крайней мере, я никогда не наблюдал у него какого-то "ой, боюсь". Он, скорее, думал о том, как справиться с этим вызовом, а не о том, что есть какая-то угроза. Когда ты уже принимаешь какое-то решение, должен двигаться", – отметил замглавы ОПУ.

Также он отметил, что слухи о покушении на Зеленского запускали намеренно.





«Судя по всему, это были слухи, призванные как-то дестабилизировать ситуацию. Может быть, расшатать команду, может, его внутреннее волнение усилить – и ждать каких-то шагов опрометчивых, а в этот момент как-то подхватывать и модерировать ситуацию», – допустил чиновник.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали подозрительного мужчину, который рассказывал прохожим, что его наняли, чтобы убить Зеленского.

Прохожие вызвали полицию. Пьяного мужчину передали следственно-оперативной группе Металлургического отдела полиции.

Также в сети появлялась информация о том, что на жизнь Зеленского может быть совершено покушение из-за его отказа в сотрудничестве с украинскими олигархами.

Напомним, Зеленский получил шанс вернуть Донбасс без жертв, время пришло: «выше всяких Минских соглашений».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл неожиданную правду о роковое решение: «Зеленского подставили».

Также Politeka писала, что Лукашенко после встречи с Зеленским получил жесткую выговор, президент не выдержал: «В голове одна каша».