Міністр інфраструктури Владислав Криклій, який приховує від декларування свої статки, має понести відповідальність за несплату податків.

Про це написав народний депутат України Валентин Наливайченко на своїй сторінці в Facebook.



«Ще один профан і топкорупціонер у владі! Це міністр інфраструктури Криклій. «Прославився» він приховуванням майна у деклараціях. Викрили топкорупціонера журналісти. Не НАЗК, ні НАБУ, ні ОГПУ, а журналісти! Наголошую, що журналістське розслідування, завдяки якому ми про це дізналися, вже має статус викриття корупції на найвищому рівні! А отже: міністр, який НЕ задекларував свої статки, має понести відповідальність: за несплату податків та за збагачення у владі», - написав Наливайченко.

На думку депутата, Владислав Криклій має бути звільнений з посади за вчинення злочину, а його справа повинна бути передана в Антикорупційний суд.



«Міністри, які не платили податки - ані до приходу у владу, ані після призначення на посади – повинні бути звільнені! Відповідно, у них мають бути проведені обшуки, а справи – передані в Антикорупційний суд, який на відкритих засіданнях має дати правову оцінку незаконним діям топ посадовців», - наголосив Наливайченко.



Нагадаємо, журналісти проєкту «Стоп корупції» виявили схему, за якою міністр інфраструктури Владислав Криклій вже багато років приховує свої доходи та майно – він перебуває у цивільному шлюбі і реєструє елітне житло й дорогі автомобілі на дружину, проте не зазначає цього в декларації. Як повідомила керівник юридичного відділу ГО «Стоп корупції» Роксолана Арійончик, за виявленими фактами декларування паном Криклієм недостовірної інформації журналісти та правозахисники вже спрямували відповідні звернення до НАЗК, Національного Антикорупційного бюро та до Національної поліції України.



Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян назвав істотними недоліками в роботі міністра інфраструктури сумнівну кадрову політику і масштабну корупцію в "Укрзалізниці", а також порадив керівництву Мінінфраструктури і "Укрзалізниці" пошукати фінансовий ресурс не підняттям тарифів на вантажні перевезення, а зосередитися на подоланні корупції, втрати від якої складають 15-20 млрд грн на рік.