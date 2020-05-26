В Украине занимаются не важными вопросами о борьбе с китайским вирусом, а "перетягиванием каната"

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK сообщил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Коронавирус свалился на все страны, в том числе и на Украину. Какими были действия власти в целом, не только правительства, ведь начинало одно правительство, продолжает другое, действия президента, действия вообще центральных органов власти? Первое, что характеризует, – бессистемность, непрофессионализм, некомпетентность, невидение того, что происходит, необъективная оценка происходящего, а значит, отсутствие возможностей при отсутствии такой объективной оценки тех способов, методов и вопросов, которые бы могли изменить ситуацию на лучше. Ведь все происходит наоборот", – подчеркнул политик.

Он добавил, что вместо того, чтобы бороться с коронавирусом и поддержать тех медицинских работников, которые находятся на передовой, и выплатить им доплаты в размере 300%, во власти идет "перетягивание каната".

"Вместо этого уменьшается, понятно, что уменьшились поступления в бюджет. Ведь за 4 месяца, январь-апрель текущего 2020 года, поступления в бюджет не выполненный план за эти 4 месяца на 12,6%. Это больше 42 млрд гривен не поступило в бюджет! И в основном это происходит вот именно вторая половина марта и апрель. Но это происходило в январе и феврале, когда не было коронавируса. То есть наша экономика уже была направлена на нападение", – заявил Виктор Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Виктор Медведчук дал оценку году правительства Владимира Зеленского. Так, по его словам, глава государства за год президентства не урегулировал конфликт на Донбассе и не смог вывести страну из экономического кризиса.