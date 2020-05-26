Украина с оккупированными РФ территориями сможет вступить в НАТО
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил американский дипломат Курт Волкер. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)
«Россия не хочет позволить странам, таким как Украина, Грузия, Молдова, вступить в Альянс. И она оккупировала определенные территории в этих странах», — сказал он.
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"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их вернуть, и будем поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановления целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", — заявил Волкер.
Ранее российский актер Анатолий Пашинин выступил с пронзительной речью
Актер-доброволец эмоционально прокомментировал безразличие многих представителей украинского общества к кровопролитной войне в их стране, которая длится уже шестой год.
Он заявил, что настоящих украинцев сейчас можно пересчитать на пальцах, а все остальное население он считает безразличной массой, которая не имеет права относить себя к народу.
Напомним, Пашинин нашел большую разницу между Украиной и Россией.
Как Politeka писала, что Пашинин резко высказался об украинцах из-за Донбасса.
Также Politeka сообщали, что Пашинин нашел виновных в бедах Украины.