У нынешнего президента Владимира Зеленского не будет такой "войны" с олигархом Игорем Коломойским, как у экс-президента Петра Порошенко. На это не повлияет даже принятие "антиколомойского" закона

Об этом заявил глава партии «УКРОП», украинский бизнесмен и политический деятель Геннадий Корбан, сообщает "Стена".

«Это несколько другие взаимоотношения. Это конфликт – не конфликт. Он (Игорь Коломойский, - ред.) будет недоволен, будет ругаться, а они (окружение Зеленского, - ред.) будут делать вид, что не слышат. Это некая игра», - сказал политик.

Корбан убежден, что в начале политической компании Зеленского были какие-то договоренности и сегодня эти договоренности невозможно выполнить. «Именно поэтому не будет такого конфликта как с Петром Порошенко. Так как у Порошенко и Коломойского была настоящая война. Война, которая предполагала все методы: участие правоохранительной системы, участие финансовой системы, медиа..», - рассказал он.

А Зеленский и Коломойский, по-еврейски, просто будут делать вид, что они конфликтуют, держат друг на друга большую обиду и поливают за спиной друг друга грязью. «Но когда встречаются, то делают вид, что давно не виделись», - убежден Корбан.

При этом Корбан подчеркнул, что у него нет никаких более дел с Игорем Коломойским. «Мы не общаемся уже год. Нет общих интересов у нас. Но у нас нет конфликта и нет войны на самоуничтожение друг друга», - подытожил он.

Отметим также, что во второй части беседы Юрия Романенко с Геннадием Корбаном были затронуты перспективу "партии мэров" на местных выборах в Украине осенью 2020 года. Корбан также рассказал о том, почему он разорвал отношения с олигархом Игорем Коломойским и раскрыл свое понимание перспектив Днепра и Украины.