Недавнее нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", произошедшее в столице Украины, должно считаться не протестом, а преступной деятельностью

С таким заявлением в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK выступил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Вы знаете, если бы они 23-го числа в очередной раз, вот эти национал-радикалы необузданные, пришли для того, чтобы нас пикетировать, высказать свою позицию, продемонстрировать свою идеологию о том, что они против программы "Оппозиционной платформы – За жизнь". Которая, кстати, эта программа, стала второй, победила как вторая партия в стране на парламентских выборах, и мы имеем вторую фракцию в парламенте. То есть это серьезность той позиции, которую поддержали наши избиратели. А их, между прочим, насколько я понимаю, кто там был среди этих представителей, правонарушителей, которые представляют собой определенные радикальные круги национал-радикалов, они проиграли на выборах. И поэтому, естественно, они могут противопоставить себя идеологии, которую исповедуем мы. Но это должны быть пикеты, это должны быть протесты. Это не должно быть взрывов взрывпакетов, залития краской, применения физической силы по отношению к службе безопасности нашей партии, попытки проникнуть в помещение. То есть действия, которые я перечислил, они незаконны, и за это надо привлекать к ответственности. Будут они привлечены к ответственности? Я уверен, что нет", – заявил Виктор Медведчук.

Политик акцентировал: "Как мы к этому относимся? Крайне негативно и крайне отрицательно. Это не протест. Это не протест в демократическом правовом государстве. Это преступная деятельность, которой должна быть получена оценка, и виновные в этом должны понести наказание".