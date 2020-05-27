Петр Олещук на своей странице в Facebook говорит о возвращении лидера Радикальной партии Олега Ляшко в Верховную Раду
Его слова цитирует издание "24 канал".
"Нас скоро ждут довыборы в округе на Черниговщине. И уже можно не сомневаться, что в них будет участвовать Олег Ляшко. Он может вернуться в парламент. Потому что перевыборы состоятся на 208 округе, который он уже выигрывал и где постоянно работает много лет. Это его родной округ, с которым его многое связывает и где он учился в интернате. Поэтому вопрос его участия выглядит точно решенным", – пишет политолог.
Также Олещук считает, что попадание Олега Ляшко в парламент – дело решенное. Лидера РПЛ поддержит Юлия Тимошенко и не будет выставлять своего кандидата.
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"По моей информации Ляшко точно поддержит Тимошенко, она не будет выставлять своего кандидата. Этот союз делает результат этих выборов уже фактически решенным. Потому социология явно на стороне Тимошенко и Ляшко, которые в первом туре президентских выборов на этом округе заняли первое и третье место соответственно. Суммарно их рейтинг вдвое больше, чем рейтинг Зеленского, который занял здесь второе место", – резюмировал он.
В завершение Олещук добавил, что Ляшко сможет мобилизовать все ресурсы для победы и прогнозирует, что в парламенте станет значительно веселее.