Петр Олещук на своей странице в Facebook говорит о возвращении лидера Радикальной партии Олега Ляшко в Верховную Раду

Его слова цитирует издание "24 канал".

"Нас скоро ждут довыборы в округе на Черниговщине. И уже можно не сомневаться, что в них будет участвовать Олег Ляшко. Он может вернуться в парламент. Потому что перевыборы состоятся на 208 округе, который он уже выигрывал и где постоянно работает много лет. Это его родной округ, с которым его многое связывает и где он учился в интернате. Поэтому вопрос его участия выглядит точно решенным", – пишет политолог.

Также Олещук считает, что попадание Олега Ляшко в парламент – дело решенное. Лидера РПЛ поддержит Юлия Тимошенко и не будет выставлять своего кандидата.

"По моей информации Ляшко точно поддержит Тимошенко, она не будет выставлять своего кандидата. Этот союз делает результат этих выборов уже фактически решенным. Потому социология явно на стороне Тимошенко и Ляшко, которые в первом туре президентских выборов на этом округе заняли первое и третье место соответственно. Суммарно их рейтинг вдвое больше, чем рейтинг Зеленского, который занял здесь второе место", – резюмировал он.

В завершение Олещук добавил, что Ляшко сможет мобилизовать все ресурсы для победы и прогнозирует, что в парламенте станет значительно веселее.