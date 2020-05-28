Кремль готов пойти на самые радикальные меры, чтобы пробиться на территорию Украины

Об этом российский политолог Валерий Соловей заявил на YouTube, передает Politeka.net.

По словам эксперта, в Москве подготовили два плана по дальнейшему захвату Украины и Беларуси. "Мирный" вариант предусматривает, что украинский президент Владимир Зеленский решится на прямой диалог с боевиками "Л/ДНР" на Донбассе, что позволит РФ увеличить свое влияние.

"Украинский президент так или иначе садится за стол переговоров с самопровозглашенными республиками, принимается новый Избирательный кодекс Украины, выборы в местные органы власти, в том числе в самопровозглашенных республиках, и одновременно Москва настаивает на том, чтобы под тем или иным предлогом были организованы внеочередные парламентские выборы, где Москва рассчитывает на успех своих креатур партийно-политических", - рассказал Владимир Соловей.

Как уверяет политолог, если президент не согласится на переговоры, Кремль пойдет на радикальные меры - там готовы принести в жертву даже собственных граждан. Россияне планируют подставить украинцев, чтобы против них ополчилась Европа.

"В это время происходит несколько террористических актов в Луганске, Донецке и в Москве, где гибнут "герои" "русской весны" и вместе с ними большое количество мирных граждан. Находятся прямые доказательства причастности к этим терактам украинцев. После этого Россия предъявляет Украине ультиматум, который будет поддержан Германией и Францией" - заявил Соловей.

Эксперт предполагает, что после терактов Москва потребует разоружить украинских воинов, а затем начнет вторжение, воспользовавшись неразберихой. По его прогнозам, все произойдет до конца 2020 года.

"В Украине вместе с этими терактами вспыхивает мятеж, и Россия вводит войска для "братской помощи"... Нужен очень хороший казус белли... И Россия начинает действовать. Речь идет не об оккупации Украины. Ничего подобного никогда не планировалось... Этот год будет решающим", - подчеркнул политолог и добавил, что Россия стремится получить сухопутный путь в Крым.

Напоним, оккупанты готовят готовят масштабную акцию против Украины в Донецке.

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