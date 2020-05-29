Новая пародия от Максима Галкина пришлась по душе пользователям соцсетей

Соответствующий видеоролик шоумен и муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram, передает Politeka.net.

В частности, известный российский комик Максим Галкин решил спародировать совещание президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина.

В пятиминутном ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в российской столице будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима карантина.

«Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом».

В конце рабочего совещания Путин и Собянин приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что шоумену Максиму Галкину явно пора идти в большую политику.

"Макс, ты просто гений", "Я бы проголосовал за тебя, но ты нужнее нам тут, в тылу смеха", "Я уважаю Вас за смелость. Справедливость. И конечно же - за ваш талант!", "Браво, Макс! Я вчера смотрела и сегодня на бис пересматривала", "Я уже готов голосовать за Галкина! У человека явно более правильное понимание всего вокруг происходящего!", "Может правда, Вам стать Мэром! Хотя зачем же я хорошему человеку такое желаю", "Я как будто в свой мозг заглянула после просмотра инструкции по прогулка", "Вот вы Максим, раскачали народ своим видео! Правдолюб и свободный человек, это видно", - написали фанаты в комментариях под видеороликом.

Стоит добавить, что если если однажды шоумен Максим Галкин решится идти в политику и, что пока невероятно, станет президентом Российской Федерации, это будет означать еще и то, что его супруга Алла Пугачева станет первой леди.

Ранее шоумен Максим Галкин похвастался, как на карантине развлекаются их общие с Аллой Пугачевой дети.

На видеоролике видно, как Гарри стоял за музыкальным пультом, "врубив" нечто среднее между эстрадными мотивами и шансоном, кривлялся и активно жестикулировал, даже взбирался ногой на инструмент. Недалеко от него вовсю плясала Лиза.

Наследница российской примадонны неистово прыгала, подзадоривая брата. Максим Галкин же при этом снимал происходящее на камеру и изредка восторженно комментировал.

Напомним, Алла Пугачева напугала внешним видом на фото со своими детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина удивила своим новым талантом.