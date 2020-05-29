Фракция Слуга народа рассматривает возможность создания Временной следственной комиссии в Верховной Раде по расследованию факта сокрытия доходов министром инфраструктуры Владиславом Криклием

Об этом заявила народный депутат Дарья Володина в эфиры телеканала Наш.

По словам народного депутата, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, находясь на государственной должности, не указывает в своих декларациях гражданскую жену Татьяну Декало и ее элитное имущество, тем самым нарушая антикоррупционное законодательство.

«Мы эту историю презирали с самого начала! На самом деле даже существующего законодательства достаточно для того, чтобы привлечь человека к ответственности уголовной, административной, любой другой. У нас есть достаточно много инструментов, в том числе, и создания той же Временной следственной комиссии, которая могла бы расследовать подобные истории», - заявила Володина.

Напомним, журналисты проекта "Стоп Коррупции" 21 мая заявили, что разоблачили схему, по которой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий много лет скрывает свои доходы и имущество. Авторы расследования утверждают, что чиновник находится в гражданском браке с Татьяной Декало и на нее Криклий регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили.

Официально Владислав Криклий указывает в декларации, что не женат, в Facebook пишет, что состоит в браке, а сама Татьяна Декало подтвердила журналистам, что находится в отношениях с ним уже 10 лет. Подавая 12 различных деклараций на государственных должностях, Криклий не указывал жену.

Журналисты проекта выяснили, что живут они в одной квартире стоимостью около $355 тыс., ведут совместное хозяйство и вместе путешествуют на зарубежный отдых. Декало ездит на Mercedes GLС стоимостью около $100 тыс., утверждают авторы. В "Стоп Коррупции" отметили, что автопарк Декало становился все дороже параллельно с карьерным ростом Владислава Криклия.