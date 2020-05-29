Националистические и русофобские настроения в Украине стали предметом обсуждения во время онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ

Вопрос поднял постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич, передает пресс-служба российского МИД. В частности, наружу всплыли детали нападения 23 мая на офис лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киеве.

«К сожалению, на текущем этапе приходится наблюдать лишь потворство русофобским и националистическим проявлениям во внутриполитической жизни Украины», – отметил Лукашевич, напомнив, что атака на офис Медведчука произошла в так называемый «День героев», определенный ОУН в 1941 году в качестве памятного, а после событий 2014 года отмечаемый некоторыми представителями государственных и муниципальных органов власти Украины.

«В этом году проживающие на западной Украине пособники нацистов из «Украинской повстанческой армии» официально получили единовременные денежные выплаты. Приуроченные ко «Дню героев» мероприятия прошли с участием властей во Львове, Тернополе, Житомире и Хмельницком. А в Киеве в тот день радикальные националисты, применяя насилие, штурмовали офис главы одной из политических сил, открыто выступающей против неонацизма и ксенофобии», – проинформировал ОБСЕ российский дипломат.

Лукашевчик акцентировал, что в отчетах CММ ОБСЕ об этих фактах ничего не говорится. В связи с этим политик повторил призыв к Миссии внимательно отслеживать и систематизировать данные о проявлениях агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии.

«Поскольку они напрямую сказываются на общей ситуации с безопасностью в стране. К сожалению, не видим и никакой реакции западных покровителей Киева на такие выходки», – добавил Лукашевич.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что 23 мая фашиствующие молодчики совершили очередное нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Политсила убеждена, что атака бандитствующих неонацистов на офис крупнейшей оппозиционной партии показала, что власть президента Зеленского и его «слуг» продолжает политику заигрывания с национал-радикалами и идейными наследниками фашизма.