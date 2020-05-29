Действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, привели к миллиардным долгам и убыткам для государства и способствуют упадку энергетики.
Об этом написал народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает Знай.юа.
«За бездействие НКРЭКУ искусственно создана многомиллиардная задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые недополучили 18 млрд грн от ГП «Гарантированный покупатель». Последствия этого очевидны - иностранные инвесторы взыщут с государства средства через иски в международных арбитражных институтов. На счету комиссии - введение механизма ценовых манипуляций на балансирующем рынке, что помогло коммерческим структурам, связывают с членами НКРЭКУ, получить сверхприбыли за счет электроэнергии государственных электрогенерирующих предприятий», - написал Волынец.
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Он также напомнил, что депутат Алексей Гончаренко накануне обнародовал информацию относительно коррупционной схемы по поставкам тока «Укрзализныци», среди причастных к которой называют члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.
«Вчера были обнародованы документы, которые могут свидетельствовать о масштабной коррупции в рядах регулятора. Я про так называемую схему «Золотой ключик». Конечно, эти данные еще предстоит проверить органам, но если они соответствуют действительности, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко может будет заподозрен в схеме вывода средств в больших объемах с государственного предприятия «Укрзализныця», котором продавали электроэнергию через фирму-прокладку. Речь идет о сумме более 300 млн грн за первый квартал текущего года. За период, когда «Укрзализныця» получила 7 млрд грн ущерба», - написал Волынец.
Напомним, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что действия членов НКРЭКУ является причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.
В свою очередь соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что НКРЭКУ искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.