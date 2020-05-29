Действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, привели к миллиардным долгам и убыткам для государства и способствуют упадку энергетики.

Об этом написал народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, сообщает Знай.юа.

«За бездействие НКРЭКУ искусственно создана многомиллиардная задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, которые недополучили 18 млрд грн от ГП «Гарантированный покупатель». Последствия этого очевидны - иностранные инвесторы взыщут с государства средства через иски в международных арбитражных институтов. На счету комиссии - введение механизма ценовых манипуляций на балансирующем рынке, что помогло коммерческим структурам, связывают с членами НКРЭКУ, получить сверхприбыли за счет электроэнергии государственных электрогенерирующих предприятий», - написал Волынец.

❗️Спрямував депутатське звернення на прем’єр-міністра через ситуацію в енергетиці, яка погіршується в тому числі через... Gepostet von Михайло Волинець am Donnerstag, 28. Mai 2020

Он также напомнил, что депутат Алексей Гончаренко накануне обнародовал информацию относительно коррупционной схемы по поставкам тока «Укрзализныци», среди причастных к которой называют члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко.

«Вчера были обнародованы документы, которые могут свидетельствовать о масштабной коррупции в рядах регулятора. Я про так называемую схему «Золотой ключик». Конечно, эти данные еще предстоит проверить органам, но если они соответствуют действительности, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко может будет заподозрен в схеме вывода средств в больших объемах с государственного предприятия «Укрзализныця», котором продавали электроэнергию через фирму-прокладку. Речь идет о сумме более 300 млн грн за первый квартал текущего года. За период, когда «Укрзализныця» получила 7 млрд грн ущерба», - написал Волынец.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что действия членов НКРЭКУ является причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.

В свою очередь соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что НКРЭКУ искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.