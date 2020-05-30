Известный журналист Андрей Пальчевский и действующий мэр Виталий Кличко вырвались в лидеры на выборах на пост городского головы Киева

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные результатов социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проводилось с 13 по 17 мая 2020 года в столице Украины.

Так, Виталий Кличко имеет поддержку киевлян на уровне 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. Вторым в гонке за креслом мэра с 18,1% и 22,6% среди тех, кто определился, стал самовыдвиженец Андрей Пальчевский.

Места в пятерке поделили Николай Томенко ("Рідна країна") с 9% голосов, Сергей Притула ("Голос") - 5,4% и за Андрея Билецкого ("Национальный корпус") отдали бы голоса 4,6% киевлян.

Стоить отметить, что по сравнению с прошлыми опросами рейтинг действующего мэра снизился на 5%, в то время как поддержка его ближайшего соперника Андрея Пальчевского увеличилась на 5%.

Эксперт Юрий Лагутов уверен, что такие предварительные результаты говорят о том, что в борьбе за кресло градоначальника Киева Андрей Пальчевский уже сравнялся с Виталием Кличко.

Другой аналитик Николай Спиридонов считает что, рейтинги Виталия Кличко пошли вниз прогнозируемо.

По его словам, причиной этому стали его действия во время карантина, а именно "попытки пропиарится во время брифингов". Спиридонов подчеркнул, что прямым конкурентом Кличка уже стал Пальчевский.

"Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - заявил эксперт в эфире.

А вот потенциальные кандидаты на пост мэра Киева от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Николай Тищенко пока остаются вне пятерки лидеров.

Ранее мы сообщали, что журналист Андрей Пальчевский объяснил как обстоят дела с делом о контрабанде 43 картин, с которым связывают бывшего президента Петра Порошенко,

По его словам, все уже успели замять, ситуация напоминает "Марлезонский балет Порошенко".

«Участники балета танцуют новую балет-свиту с вывозом каких-то ценностей. И так аккуратненько замяли. Замяли же дело, я так понимаю... Мне интересно — чем же закончится дело Порошенко?», - поинтересовался журналист.

Напомним, Пальчевский раскрыл украинцам глаза на масштабы экономического провала.

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на главную ошибку правительства Шмыгаля: "Для развития страны нужно делать ставку на...".

Также Politeka писала, что Пальчевский метко объяснил, что уничтожило рейтинг Зеленского: "Идем в Дизель Шоу".