Журналист Андрей Пальчевский резко раскритиковал действия правительства в сфере экономики

Такое заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина.

«Вы поймите, что вот эти все заигрывания со средним бизнесом, который на самом деле никакой не средний. У нас на самом деле это чепуха. Вот 100 млн долларов – это средний бизнес в мировых масштабах. А у нас 1 млн долларов считается средний бизнес, а это маленький бизнес», - отметил журналист.

Пальчевский добавил, что для развития страны нужно деталь ставку на индустриализацию и технологии.

«Если бы Шмыгаль вышел и сказал: «Мы вкладываем в нашу страну 22, не 2, не 3, а 22, или 220 млрл долларов в такие-то отрасли, где мы конкурентно способны, где будут большой инфраструктурный подъем». Например, мы начинаем строить суда в Николаеве, к примеру. Или ракеты новые. Но для этого нужно новую страну. Вместо этого всего все обычно уходит во что? В переработку сельского хозяйства и т. д. А это малопродуктивные, малорентабельные отрасли. И те придурки, который ставили на деиндустриализацию Украины, да вы хоть закидайте весь мир этим зерном, а немецкие машины, концерн один, или «Самсунг» один в пять раз больше всей украинской экономики, может больше, чем в пять», - заявил журналист.

Напомним, Пальчевский метко объяснил, что уничтожило рейтинг Зеленского: "Идем в Дизель Шоу".

Как сообщала Politeka, Пальчевский напомнил, кто привел к краху украинской экономики: «Страна обескровлена».

Также Politeka писала, чтоЗеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".