Повышение стоимости электроэнергии для населения проходит в интересах олигархов

Такое мнение в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK выразил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук.

"Повышена стоимость электроэнергии для населения с 2014 года, с момента прихода Порошенко к власти, на 220%. Обоснования объективного этому нет. Сегодня речь идёт о новом повышении электроэнергии. Но то, что пытаются объяснить вот в тех комментариях, на которые вы ссылаетесь, это всё авантюра. Авантюра, которая имеет другую основу и другой фундамент. Речь идёт о том, что сегодня пытаются любой ценой спасти самую дорогую электроэнергию, которая производится из альтернативных источников. Потому что в эту альтернативу, в её развитие, вложили средства. Это и крупные олигархи сегодня в Украине, и Запад. И Запад гарантировал вложение этих инвестиций. И они теперь за счёт населения, за счёт граждан, хотят любой ценой это спасти, поэтому умышленно и искусственно уменьшают производство атомной электроэнергии. Сегодня атомные станции снабжают 50% электроэнергии. 49,8% – даже вот так. Самая дешёвая – это гидроэлектроэнергия. Дальше идёт атомная, а потом тепловая, а после тепловой идёт альтернативная. Так вот, эта авантюра направлена в интересах олигархов в Украине. Тех, которые производят тепловую электроэнергию. И это всё объяснения для того, что или мы там заберём, или здесь закроем, или мы здесь повысим. Это всё против интересов людей!" - отметил политик.