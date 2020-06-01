Виконуюча обов’язки міністра енергетики Ольга Буславець заявила, що задля енергетичної безпеки України імпорту електроенергії з Росії та Білорусі не буде до 2022 року.



Відповідну заяву вона зробила у відповідь на слова народного депутата фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, який вважає за потрібне відновити імпорт електроенергії з РФ. Про це повідомляє liga.net.



"Нагадаю, що одним з перших рішень Антикризового штабу була зупинка імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до кінця 2021 року або до відкриття для нашої генерації доступу на ці ринки", - сказала вона.



За її словами, нелогічним ідеї купувати електроенергію у сусідів, коли в своїй країні профіцит. "Я вважаю, це неприпустимо", - додала Буславець.



Як повідомлялося, імпорт з Росії був відкритий у вересні за ініціативою народного депутата Андрія Геруса. У І кварталі поточного року Україна імпортувала з РФ 54 млн кВт-год електроенергії і більше 150 млн кВт-год з Білорусі.



Компанія «Юнайтед Енерджі», близька до олігарха Ігоря Коломойського, в 2019 році та на початку поточного року була найбільшим імпортером електроенергії з Росії.



На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславець розкритикувала «Центренерго» за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у «Юнайтед Енерджі» Коломойського.