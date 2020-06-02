Подписанный президентом закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект №1210) сейчас не ко времени, в условиях экономического кризиса он ударит по экспортерам. Об этом заяви глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

«В это время этот законопроект нельзя было подписывать и делать законом. В нем очень много вредного. Я бы сказал, что там ложка меда, а бочка дегтя. Виноватая вина, конструктивные дивиденды, много налоговикам преференций дано, когда они могут по своему усмотрению штрафовать или на 100%, или на 200%. Деловая мета там как определяется и т.д. В том числе, кстати, и рента по руде, в том числе и соевые правки, в том числе и освобождение ОВГЗ от налогообложения. То есть, там было много дополнительного администрирования забито», - объяснил Олейник.

По его словам, введение в действие этого закона в нынешних кризисных условиях негативно повлияет на экспортеров и инвестиционный климат в стране.

«Только одна часть (закона, - ред.), когда увеличены пороги по малому бизнесу, имела право на жизнь. Все остальное не на часе называется, не с пользой для экономики государства и не повлияет позитивно на будущее страны с точки зрения инвестора, работодателя, предпринимателя, производителя. То есть, с этим законом мы не станем тем местом, которое будет интересно ни украинскому капиталу, ни мировому капиталу», - сказал Олейник.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что подписанный президентом закон об изменениях в Налоговый кодекс в настоящее время обсуждается с целью его корректировки.

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное законом о внесении изменений в Налоговый кодекс, повысит расходы горнорудных предприятий на $64 млн в год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве (законопроект №1210) был принят Верховной Радой 16 января 2020 года и подписан президентом только 21 мая.

Ряд бизнес-ассоциаций ранее критиковали законопроект №1210, отмечая что он содержит большое количество предложений, способных повысить фискальное давление на добросовестных налогоплательщиков, ухудшить инвестиционный климат страны и негативно сказаться на развитии экономики страны в целом.