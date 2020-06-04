Фракция "Батькивщина" инициирует создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин кризиса в энергетике

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко во время брифинга в Верховной Раде.



"Следственная комиссия будет расследовать, почему энергетика Украины оказалась сейчас в катастрофическом кризисе. Причем кризис системный и всеохватывающий - впервые за годы независимости по масштабам и последствиям", - сказал Наливайченко.



По его словам, к кризису в энергоотрасли привели конкретные лица и топ-чиновники, и депутаты будут настаивать на привлечении их к ответственности.



"Мы будем настаивать на расследовании и привлечении к ответственности всех причастных к кризису в украинской энергетике", - подчеркнул народный депутат.



Наливайченко также сообщил, что «Батькивщина» располагает достоверными данными о том, что действия главы парламентского комитета по вопросам энергетики ( Андрея Геруса - ред.) и должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, мотивированы извне, и привели к катастрофе в украинской энергетической отрасли. По его словам, их действия имеют признаки государственной измены, поскольку именно они инициировали и добились возобновления импорта электроэнергии из РФ.



Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.



В свою очередь народный депутат, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко заявлял, что импорт российской электроэнергии, пролоббированный главой энергетического комитета ВР Андреем Герусом, привел к падению промпроизводства и росту уровня безработицы в Украине, а также сообщал, что на рынке электроэнергии проводятся подозрительные сделки, на которых зарабатывают миллионы благодаря «схеме Геруса» близкие к нему компании.