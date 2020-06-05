США не планирует снимать санкции с РФ, а наоборот будет их продолжать и усиливать через аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Об этом в собственном заявлении сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор. Передает Politeka.net.

«Мы присоединяемся к наших европейских и других партнеров в подтверждении того, что наши санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ полностью не выполнит свои минские обязательства. Санкции, связанные с Крымом, будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом», - отметил он.

Отмечается также, что посол Белого Дома в своем заявлении призвал Кремль вернуть Украине аннексирован Крым и Донбасс и освободить незаконно задержанных украинских политв’узников.

«Мы также глубоко обеспокоены сообщениями, что Россия задержала украинского военного на территории Украины в Крыму 3 июня. Мы призываем Россию прекратить кампанию подавления в Крыму, вернуть полный контроль над полуостровом Украине, немедленно освободить всех украинцев, которых она несправедливо посадила, и вывести свои силы и средства с Востока Украины», - сказал американский посол в ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что победа Евромайдана была "спланированная Вашингтоном".

Такое мнение музыкант, который восхваляет агрессивную политику России, выразил 2018 года в интервью изданию Известия.

Кроме того, он нашел "главного виновника" в событиях на территории Украины и даже назвал имя этого человека.

"Смена власти в Украине, спланированная Вашингтоном в США, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия", – резюмировал он.

По словам Уотерса, во всем виновата Виктория Нуланд (официальный представитель Госдепартамента США, в 2011–2013 годах. — прим. ред.).

"Она все это организовала, и теперь Украина разделена на две части через США. Я не знаю, как Украина выйдет из этой ситуации, но обвинять в этом Россию просто смешно. Однако у американцев это хорошо получается, и люди им верят, потому что они контролируют прессу и могут выкручивать ситуацию так, как им выгодно. Сам я считаю, что мы не будем воевать с Россией. Русские такие храбрые, стойкие и несгибаемые", - отметил музыкант.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией

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