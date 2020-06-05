Вчера Верховная Рада пополнила Правительство новыми главами. Назначили министра культуры и вицепремьера по вопросам европейской интеграции. А вот представления о назначении Романа Абрамовского на должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов парламента неожиданно отозвали.

Как сообщает Знай.юа, представители фракции «Слуга народа» называют это форс-мажором, но есть информация, что за друга Порошенко-Захарченко в правящей коалиции недостаточно голосов. Это и не удивительно, учитывая трудовую биографию кандидата, ведь в 2013-2014 годах, во время Революции достоинства, он работал помощником народного депутата от Партии регионов в ВР VII созыва Александра Бобкова, который был одним из создателей харьковского "Оплота" и сначала принимал участие в расправах над активистами Євромайдану в Киеве, а затем - в организации антиукраинских беспорядков на востоке Украины и захвате власти в Донецке. В день "инаугурации" Захарченко в Донецке, Александр Бобков приехал в Донецк, чтобы лично поздравить главаря боевиков с ответственным назначением. Все это время Абрамовский был его помощником и получал зарплату из бюджета Украины.

Есть также информация, что Роман Абрамовский, Александр Бобков и Сергей Белгородский - владельцы завода «КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ», донецкого предприятия, которое перешло под контроль боевиков и исправно платит налоги в бюджет ДНР по сей день. Во время президентства Порошенко он работал заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Если кто и дальше будет пытаться протолкнуть этого одиозного политика в Правительство, надежды на обновление власти на честных, порядочных и проукраинских профессионалов можно похоронить.