В умовах кризи підвищення ренти на видобуток залізної руди, передбачене змінами до Податкового кодексу (законопроект 1210), призведе до втрати нашими експортерами позицій на зовнішніх ринках.

Про це заявив екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.



«Цей драконівський закон 1210 – це в тому числі і підвищення рентної плати на руду, яка в складовій металургії. Чим дорожчі рентні платежі, чим більші податки, тим дорожча продукція. І ми втрачаємо зовнішні ринки», - сказав Ляшко.



За його словами, зміни до Податкового кодексу посилюють податковий тиск на український бізнес і, зважаючи на економічну кризу, це може його знищити. На думку ексдепутата, закон має бути змінений.



«Цей закон надзвичайно шкідливий і добиває український бізнес. Цей закон не дасть можливість відновити українську економіку…Тому він має бути змінений, звідти мають бути прибрані всі норми, які знищують вітчизняний бізнес і які надають драконівські повноваження податковій адміністрації», - наголосив Ляшко.



Нагадаємо, Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві (законопроект №1210) був ухвалений Верховною Радою 16 січня 2020 року і підписаний президентом лише 21 травня.



За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.



Раніше до Президента Україні Володимира Зеленського звернулась Федерація роботодавців України с вимогою перенести підвищення ренти на видобуток руди та акцизів на тютюнові вироби до завершення економічної кризи, адже це збільшить податкове навантаження на бізнес.